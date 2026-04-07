Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Antrenman sırasında rahatsızlanmasının ardından Mircea Lucescu, Bükreş Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 3 Nisan Cuma günü taburcu edilmesi planlanan Lucescu, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirdi. Durumunun kritikleşmesi üzerine yoğun bakıma alınan tecrübeli teknik adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Futbol Dünyasında Büyük Kayıp
80 yaşında hayata veda eden Lucescu'nun ölümü, futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı. Avrupa ve dünya futboluna uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunan deneyimli teknik direktör, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.
