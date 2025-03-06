Fenerbahçe Rangers maç kadrosu; Fenerbahçe’de kimler yok, kimler oynamıyor?

Fenerbahçe, bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul’da oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de önemli eksikler var. Sakatlığı bitenLivakoviç’in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Rangers maçı kadrosu...

UEFA Avrupa Liginde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşılaşacak. Avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, Rangers karşısına bazı eksikler ile çıkacak. FENERBAHÇE'DE KİMLER OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İSMAİL YÜKSEK OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı. LİVAKOVİÇ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Dominik Livakoviç'in sakatlığı sona erdi. Fakat Livakoviç, derbide yedek kalmıştı. Mourinho'nun Fenerbahçe Rangers maçında formda olan Livakoviç yerine İrfan Can'ı oynatması bekleniyor., MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun. Kaynak: Haber Merkezi

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