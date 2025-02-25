GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Karatay Belediyespor şampiyonalara damga vurdu!

Karatay Belediyespor şampiyonalara damga vurdu!
Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu olmaya devam ediyor. Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ve Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası’nda önemli dereceler kazanan sporcular, Karatay’ın adını zirveye taşıdı.

Karatay'ı sporun merkezi yapma hedefi koyan Karatay Belediyesi, sporcuların önemli başarılar elde etmesine katkı sağlıyor. Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları da bu destekle katıldıkları organizasyonlardan başarıyla ayrılmayı sürdürüyor.

TRAMPOLİN CİMNASTİKTE TÜRKİYE 2.'LİĞİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 21-23 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Karatay Belediyesporlu sporcular büyük bir başarıya imza attı. Genç Erkekler Kategorisinde mücadele eden Ali Eymen Demirci ve Burak Demirci Senkron branşında Türkiye 2.'si oldu. Ayrıca, üstün performans sergileyen Burak Demirci, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'a katılma hakkı kazandı.

BİR BAŞARI DA MASA TENİSİ TAKIMINDAN GELDİ

Karatay Belediyespor sporcuları 22-23 Şubat tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası'nda ise göz doldurdu. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 14 ilden 35 erkek, 20 kız takımı olmak üzere 125 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. 

İki gün süren karşılaşmalar sonunda Küçükler Bölge Şampiyonası'nda Karatay Belediyespor Masa Tenisi erkek takımları büyük bir başarıya imza attı. Karatay Belediyespor'un A takımı şampiyonayı 2. sırada tamamlarken, B takımı da 4. olarak ilk 4 içinde yer almayı başardı. Bu sonuçlarla her iki takım da Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Masa Tenisi Kız takımı ise mücadeleyi 5. sırada tamamlayarak iyi bir performans sergiledi. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir