Karatay Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor

Karatay Belediyespor Kulübü Futbol Takımları, farklı liglerde sergilediği başarılı performansla yoluna emin adımlarla devam ediyor. U14, U15, U16 ve U18 kategorilerinde mücadele eden altyapı takımları, Karatay’ı ve Konya’yı başarıyla temsil ediyor. Süper Amatör Küme hedefiyle sezona iddialı hazırlanan Karatay Belediyesi A Takımı’nın ertelenen Demirspor karşılaşması ise 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de oynanacak.

2025-2026 sezonunda ilçeyi ve kulübü en iyi şekilde temsil etme hedefiyle sahaya çıkan Karatay Belediyespor futbol takımları, mücadele ettikleri tüm liglerde üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Alt yaş gruplarında elde edilen bu başarılar, Konya futbolunun geleceği adına da önemli bir tablo ortaya koyuyor.

U18 VE U16 TAKIMLARI PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Konya Amatör Küme 2025-2026 Futbol Sezonu U18 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Karatay Belediyespor U18 Takımı, oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak grup şampiyonluğunu garantiledi. Rakip filelere 107 gol atan ve kalesinde sadece 6 gol gören ekip, 101 gollük averajıyla dikkat çekti.

U16 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Karatay Belediyespor U16 Takımı ise çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şekilde yoluna devam ediyor. 63 gol atan ve sadece kalesinde 9 gol gören takım, hücum ve savunmadaki dengeli performansıyla öne çıkıyor.

U15 TAKIMI ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor U15 Takımı, ligde oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçisiyle arasında 14 puan fark bulunan takım, Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir avantaj elde etti.

U14 TAKIMI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

U14 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor U14 Takımı ise 17 maçta aldığı 15 galibiyetle 45 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Rakip filelere 69 gol gönderen takım, kalesinde yalnızca 10 gol görerek ligin en az gol yiyen ekipleri arasında yer alıyor.

Farklı yaş gruplarında sergiledikleri mücadeleci futbol ve istikrarlı sonuçlarla dikkat çeken Karatay Belediyespor altyapı takımları, şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Disiplinli çalışma sistemi, donanımlı teknik kadro ve güçlü altyapı yapısıyla Karatay Belediyespor, geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

A TAKIMI, DEMİRSPOR MAÇINA HAZIR

Karatay Belediyesi A Takımı, yeni sezon öncesi hedefini Süper Amatör Küme'ye yükselmek ve şampiyonluk kupasını kaldırmak olarak belirledi.

2025 yılı 1. Amatör Küme müsabakalarında play-off mücadelesi veren Karatay Belediyesi A Takımı, geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'ye yükselme şansını play-offlarda kaçırmıştı. Bu sezon ise eksiklerini tamamlayarak daha güçlü bir kadroyla hedefe odaklanan ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Karatay Belediyesi A Takımı, ertelenen Demirspor karşılaşmasını 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de oynayacak. Teknik ekip ve futbolcular, söz konusu karşılaşmayı kazanarak ligdeki hedefleri doğrultusunda sezona moralli ve güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.

KILCA: TÜM SPORCULARIMIZI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü futbol takımlarının elde ettiği başarıların, Karatay Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Kılca, "Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar, kulübümüzün sadece bugünü değil, geleceği adına da umut veriyor. Mücadele ettiğimiz tüm liglerde zirvede yer almak için sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik ekibimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve sporu desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu