Konya Büyükşehir Belediyespor kazanmaya devam ediyor!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 29. haftasında Esenler Erokspor’u kendi sahasında konuk eden Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu geçen mücadele sonunda maçı 96-84 skorla kazanarak üst üste üçüncü zaferini elde etti.
Normal sezonun son haftalarına yaklaştıkça heyecanın zirve yaptığı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde, Konya Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini sürdürmeye devam etti.
Ligi'nin 29. haftasında Esenler Erokspor'u Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda ağırlayan sarı siyahlılar karşılaşmanın ilk periyodunu, 26-19'luk geride tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyodu 43-41, üçüncü periyodu da 65-60'lik skorla kaybeden Büyükşehir, final periyoduna 5 sayı geride girdi. Ancak son çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alan sarı siyahlı takım, müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 96-84 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.
Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alan Konya temsilcisi, puanını 45'e yükseltti.
Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 30. haftasında Kocaeli deplasmanında Çayırova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 22 Mart Cumartesi günü Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
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