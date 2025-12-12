Konya Büyükşehir kazanıp bekleyecek

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, rotasını tamamen Ankaragücü maçına çevirdi. Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Konya ekibi, Ankaragücü karşısında da kazanarak zirveyi paylaştığı rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek.

Zirve 3 takımın

Sezona iddialı bir giriş yapan ve burada şampiyonluk kovalayan Konya Büyükşehir Belediyespor, zirveyi 3 takımla paylaşıyor. Averajla 3. sırada yer alan Konya ekibi, kendisiyle aynı istatistiğe sahip lider Gaziantep ve 2. sıradaki Çayırova Belediyespor'un ardında yer alıyor. Konya ekibi hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçını kazanıp; zirvede tek kalmak için diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Kritik karşılaşma ne zaman?

Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveyi yakinen ilgilendiren maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü arasında oynanacak zorlu müsabaka, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.45'te başlayacak. (Hasan Yıldırım)