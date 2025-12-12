Konyaspor Fener’e odaklandı! Kritik maç ne zaman?

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklandı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile ilk Süper Lig galibiyetini arayan yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibi gözüne kestirdi. Konyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak istiyor.

Konyaspor, tırmanışa geçmek istiyor

Süper Lig'de şu ana kadar olan süreçte 15 maça çıkan, bunlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Konyaspor, hanesine yazdırdığı 16 puanla 11. sırada kendisine yer buldu. Hem küme hattıyla hem de ilk 10 basamakla arasında 3 puan bulunan yeşil-beyazlılar, puan cetvelindeki kırılma haftalarını en az hasarla geçerek güvenli bölgeye yükselmek istiyor.

Çağdaş Atan, ilk galibiyetini istiyor

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı takımın başındaki ilk Süper Lig galibiyetini istiyor. Konyaspor ile birlikte ilk sınavını Fatih Karagümrük deplasmanında veren Atan, burada rakibine mağlup olmuştu. İkinci maçta iç sahada Antalyaspor ile berabere kalan Atan'ın öğrencileri, delpasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Türkiye Kupası'nda Muşspor'u farklı mağlup eden Anadolu Kartalı, yine iç sahadaki Rizespor maçından da beraberlikle ayrılmıştı.

Kritik maç ne zaman?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. 15 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. (Hasan Yıldırım)