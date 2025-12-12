BAL’da 10. hafta hazırlıkları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun 10. hafta karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Konya ekipleri hafta sonu kimlerle karşılaşacak? İşte detaylar…
Konya temsilcilerinin rakipleri kim?
BAL'da yer alan Konya temsilcileri, 10. hafta karşılaşmalarında birbirine kritik maçlara çıkacak. 17 puanlarla liderlik koltuğunda oturan Ereğlispor, 14 puanla 5. sırada yer alan Muğla temsilcisi Yatağanspor'u ağırlarken, 15 puanla 4. sırada yer alan 1922 Akşehirspor ise, 13 puanla 6. sırada yer alan Antalya temsilcisi Beymelek Belediyespor‘u konuk edecek. 8 puanla 12. sırada bulunan Kulu Belediyespor ise, 7 puanla 13. sırada yer alan, Türk futbolunun köklü ekiplerinden olan Denizlispor'a konuk olacak. 14 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
