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Konya Engelliler zirveye oturdu

Selman Kaya
Muhabir
Konya Engelliler zirveye oturdu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tertip edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig A Grubu'nda yer alan Konya Engelliler, içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk 4 haftası geride kalırken, bu süreçte çıktığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konya ekibi sezona iyi başladı

Konya Engelliler sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Sezonun açılış haftasında Samsun Bedensel Engelliler takımını 59-52 mağlup eden yeşil-beyazlılar, takip eden hafta evinde Antalya Büyükşehir Belediyespor'a 47-71 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra çıkışa geçen Konya ekibi, önce deplasmanda Tuzla Belediyesi Bedensel Engelliler takımını 71-66, sonrasında ise evinde 1453 Engelliler takımını 63-48'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Sıradaki rakip Bursa

Konya Engelliler, sezonun 5. haftasında zirve mücadelesi veren Bursa Bedensel Engelliler takımına konuk olacak. 7 Aralık Cumartesi günü Vakıf Bera Kent Parkı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Mücadelenin kazananı zirve için dev bir adım atmış olacak. (Selman Kaya)

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