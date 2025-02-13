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Konyaspor’a rekor ceza! Tarihte benzeri yok

Konyaspor’a rekor ceza! Tarihte benzeri yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Buna göre Konyaspor, Kayserispor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin TL, Futbolun ve Kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 1 milyon TL ceza aldığı açıklandı.

PFDK kararları açıklandı. Buna göre Konyaspor, Kayserispor maçındaki olaylar nedeniyle ağır cezaya maruz kaldı.

PFDK kararınca, yeşil-beyazlı ekip taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120 bin TL para cezası aldı. Bununla birlikte kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verildi.

KAYSERİSPOR MÜCADELESİNDEKİ PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE 1 MİLYON TL CEZA
Bununla birlikte Kayserispor mücadelesi sonrasında kulübün X hesabı üzerinden yapmış olduğu futbol ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği açıklandı.

ÖMER KORKMAZ'A CEZA
Ayrıca Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz'a yine sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım nedeniyle, 23 gün hak mahrumiyet cezası verildi. Kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'ya sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası, kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'in yine sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağıyla birlikte 58 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

BOATENG'E CEZA
Emmanuel Boateng'e ise Kayserispor mücadelesinde rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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