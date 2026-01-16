Konyaspor’da Eyüpspor mesaisi başladı

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında 15 Ocak Perşembe günü Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından 16 Ocak Cuma günü itibariyle Eyüp hazırlıklarına start verdi.
Sıkışık takvim
Konyaspor, Türkiye Kupası maçlarının da araya girmesiyle sıkışık bir takvimde kendisini buldu. 16 Ocak Cuma gününü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, 17 Ocak Cumartesi gününü ise taktik antrenmanla geçirecek. Konyaspor, 18 Ocak Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konyaspor ile Eyüpspor arasında; 19 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. (Hasan Yıldırım)