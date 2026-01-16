GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,35
EURO
50,32
STERLİN
58,14
GRAM
6.502,24
ÇEYREK
10.693,56
YARIM ALTIN
21.269,07
CUMHURİYET ALTINI
42.404,07
SPOR Haberleri

Konyaspor’da Eyüpspor mesaisi başladı

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor’da Eyüpspor mesaisi başladı
Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında 15 Ocak Perşembe günü Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından 16 Ocak Cuma günü itibariyle Eyüp hazırlıklarına start verdi.

Sıkışık takvim

Konyaspor, Türkiye Kupası maçlarının da araya girmesiyle sıkışık bir takvimde kendisini buldu. 16 Ocak Cuma gününü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, 17 Ocak Cumartesi gününü ise taktik antrenmanla geçirecek. Konyaspor, 18 Ocak Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konyaspor ile Eyüpspor arasında; 19 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. (Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER