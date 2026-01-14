Konyaspor’da ilk kez düdük çalacak: Hakemin karnesi nasıl?

Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Yusuf Adnan Kendirciler'in karnesi de merak konusu oldu. 30 yaşındaki hakem Türkiye Kupası'nda 7, TFF 1. Lig'de 4, TFF 2. Lig'de 33, TFF 3. Lig'de 28 ve Bölgesel Amatör Lig'de ise 1 maç yönetti.
Hakemin takım karnesi nasıl?
Zorlu maçın hakemi olan Yusuf Adnan Kendirciler, kariyerinde ilk kez bir Konyaspor maçında düdük çalacak. Daha önce 1922 Konyaspor maçı yöneten Kendirciler; Bordum maçıyla birlikte ilk kez Anadolu Kartalı'nın maçında orta hakem olarak görev alacak.
Bodrum ekibi 2. randevuda
Kritik maçta ev sahibi olan Bordum Futbol Kulübü, karşılaşmanın hakemi Yusuf Adnan Kendirciler ile 2. maçına çıkacak. Kendirciler, Bodrum ekibinin bu sezon deplasmanda oynadığı ve 2-1'lik skorla kaybettiği Keçiörengücü maçını yönetmişti. Bodrum, bu maçta Kendirciler'in elinden 1 sarı kartla cezalandırılmıştı.
