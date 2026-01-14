GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’da ilk kez düdük çalacak: Hakemin karnesi nasıl?

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da ilk kez düdük çalacak: Hakemin karnesi nasıl?

Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Yusuf Adnan Kendirciler'in karnesi de merak konusu oldu. 30 yaşındaki hakem Türkiye Kupası'nda 7, TFF 1. Lig'de 4, TFF 2. Lig'de 33, TFF 3. Lig'de 28 ve Bölgesel Amatör Lig'de ise 1 maç yönetti.

Hakemin takım karnesi nasıl?

Zorlu maçın hakemi olan Yusuf Adnan Kendirciler, kariyerinde ilk kez bir Konyaspor maçında düdük çalacak. Daha önce 1922 Konyaspor maçı yöneten Kendirciler; Bordum maçıyla birlikte ilk kez Anadolu Kartalı'nın maçında orta hakem olarak görev alacak. 

Bodrum ekibi 2. randevuda

Kritik maçta ev sahibi olan Bordum Futbol Kulübü, karşılaşmanın hakemi Yusuf Adnan Kendirciler ile 2. maçına çıkacak. Kendirciler, Bodrum ekibinin bu sezon deplasmanda oynadığı ve 2-1'lik skorla kaybettiği Keçiörengücü maçını yönetmişti. Bodrum, bu maçta Kendirciler'in elinden 1 sarı kartla cezalandırılmıştı.

(Hasan Yıldırım)

 

