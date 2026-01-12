Konyaspor’da kritik maç mesaisi başladı: Çağdaş Atan takımı topladı!

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı. 10 Ocak Cumartesi günü Antalya kampının tamamlayan yeşil-beyazlılar, 11 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirmişti. Yeşil-beyazlı takımda çalışmalar yeniden başladı.
Konyaspor yenileme yaptı
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan Konyaspor, 12 Ocak Pazartesi gününü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Anadolu Kartalı'nda oyuncuların moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğu gözlendi.
Haftanın programı belli oldu
Konyaspor'da haftanın çalışma programı da belli oldu. Antrenmanlarına 12 Ocak Pazartesi günü başlayan yeşil-beyazlılar, 13 Ocak Salı gününü ise taktik antrenmanla değerlendirecek. Anadolu Kartalı burada; Bodrum maçında uygulayacağı taktiği deneyecek.
Son antrenman Çarşamba günü
Konyaspor'da Bodrum programı da merak konusu oldu. Sıkışık takvimde tempolu bir çalışma döneminden geçecek yeşil-beyazlılar, 14 Ocak Çarşamba günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(Hasan Yıldırım)
Kaynak: Haber Merkezi