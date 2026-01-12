GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor’da kritik maç mesaisi başladı: Çağdaş Atan takımı topladı!
Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde çalışan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı. 10 Ocak Cumartesi günü Antalya kampının tamamlayan yeşil-beyazlılar, 11 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirmişti. Yeşil-beyazlı takımda çalışmalar yeniden başladı.

Konyaspor yenileme yaptı

Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan Konyaspor, 12 Ocak Pazartesi gününü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Anadolu Kartalı'nda oyuncuların moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğu gözlendi.

Haftanın programı belli oldu

Konyaspor'da haftanın çalışma programı da belli oldu. Antrenmanlarına 12 Ocak Pazartesi günü başlayan yeşil-beyazlılar, 13 Ocak Salı gününü ise taktik antrenmanla değerlendirecek. Anadolu Kartalı burada; Bodrum maçında uygulayacağı taktiği deneyecek.

Son antrenman Çarşamba günü

Konyaspor'da Bodrum programı da merak konusu oldu. Sıkışık takvimde tempolu bir çalışma döneminden geçecek yeşil-beyazlılar, 14 Ocak Çarşamba günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

