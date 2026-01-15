GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor-Eyüpspor maç biletleri satışta

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor-Eyüpspor maç biletleri satışta

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Konyaspor'umuz, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Konya Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Müsabakanın biletlerini passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Peki, maçın bileti ne kadar?

Biletler ne kadar?

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da merak konusu oldu. İki takım için de kritik öneme sahip olan müsabakanın biletleri, 42 ila 400 TL arasında değişkenlik gösteriyor. (Hasan Yıldırım)

 

