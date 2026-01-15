Konyaspor-Eyüpspor maç biletleri satışta

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Konyaspor'umuz, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Konya Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Müsabakanın biletlerini passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Peki, maçın bileti ne kadar?

Biletler ne kadar?

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da merak konusu oldu. İki takım için de kritik öneme sahip olan müsabakanın biletleri, 42 ila 400 TL arasında değişkenlik gösteriyor. (Hasan Yıldırım)