Konyaspor ile Bodrum 2’inci randevuda!

Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında eşleşmiş; Konya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne olmuştu.
İlk maçta neler yaşandı?
Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçlarında seyir zevki yüksek bir maça imza atmıştı. Konyaspor o maçın 64. dakikasında Zymer Bytyqi'nin asistinde Amir Hadziahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçmiş; Bodrum ekibi ise 83. dakikada Omar İmeri'nin asistinde Yekta Kurtuluş'un golüyle maçı uzatmalara taşımıştı. Konyaspor, maçın 105. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirirken; 110. dakikada yine Yekta Kuruluş maça eşitliği getirmişti. Konyaspor 114. dakikada Muhammet Demir'in asisti Yasir Subaşı'nın golüyle maçı 3-2'lik skorla kazanmış; adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı.
(Hasan Yıldırım)