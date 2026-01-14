GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,22
EURO
50,30
STERLİN
58,19
GRAM
6.482,10
ÇEYREK
10.655,12
YARIM ALTIN
21.206,39
CUMHURİYET ALTINI
42.279,09
SPOR Haberleri

Konyaspor ile Bodrum 2’inci randevuda!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor ile Bodrum 2’inci randevuda!

Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında eşleşmiş; Konya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne olmuştu. 

İlk maçta neler yaşandı?

Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçlarında seyir zevki yüksek bir maça imza atmıştı. Konyaspor o maçın 64. dakikasında Zymer Bytyqi'nin asistinde Amir Hadziahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçmiş; Bodrum ekibi ise 83. dakikada Omar İmeri'nin asistinde Yekta Kurtuluş'un golüyle maçı uzatmalara taşımıştı. Konyaspor, maçın 105. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirirken; 110. dakikada yine Yekta Kuruluş maça eşitliği getirmişti. Konyaspor 114. dakikada Muhammet Demir'in asisti Yasir Subaşı'nın golüyle maçı 3-2'lik skorla kazanmış; adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER