Konyaspor kupada zirve takibinde: Bodrum deplasmanında kritik randevu!

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü’nün konuğu olacak. 15 Ocak Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Müsabakayı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Puan cetvelinde 3 puanlı Gençlerbirliği ve Samsunspor ile birlikte zirveyi paylaşan yeşil-beyazlılar, puansız 6. sırada yer alan rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında; 15 Ocak Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.



Düdük Yusuf Adnan Kendirciler'de



Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Kendirciler'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlenecek. Enver Aydın ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.



Tek eksik Konya'da



Zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik konuk Konyaspor'da bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda sezonu kapatan orta saha oyuncusu Ufuk Akyol bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan hak mahrumiyeti cezası sona eren stoper Adil Demirbağ ile sakatlıktan dönen Riechedly Bazoer şans bulmaları halinde bu maçta görev alabilecek.



Bodrum'un muhtemel 11'i



Teknik direktör Burhan Eşer nezaretinde 4-2-3-1 sistemini benimseyen Bodrum Futbol Kulübü'nün, Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Muğla ekibinin kalesinde Diogo Sousa (1), savunma 4'lüsünde Mert Yılmaz (27), Arlind Ajeti (15), Ali Aytemur (34) ve Furkan Apaydın (35), 2'li ön liberoda Musah Mohammed (26) ve Ahmet Aslan (21), 3'lü orta alanda Pedro Brazao (10), Fredy (16) ve Zdravko Dimitrov (7), tekli forvet hattında ise Ali Habeşoğlu'nun (90) forma giymesi bekleniyor.



Konyaspor'un muhtemel 11'i



Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Bodrum maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Jinho Jo, 3'li orta alanda Tunahan Taşcı (7), Sander Svendsen (32) ve Jackson Muleka (40), ileri uçta ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.



(Hasan Yıldırım)