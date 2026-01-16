Tenisin yıldızları Meram’da korta çıktı

Tenisin kalbi yine Meram’da attı. Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği, Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi. 10 takım ve 30 sporcunun katıldığı organizasyon, hem birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla hem de sporun adresi haline gelen tesisin altyapı gücüyle büyük alkış aldı.

2025-2026 Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği, Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde başarıyla tamamlandı. Tenisin Konya'daki merkezi haline gelen tesiste düzenlenen organizasyon, birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla renklendi. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya 7 okuldan toplam 10 takım (5 kız – 5 erkek) ve 30 sporcu katılım sağladı. Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Özel Profesyonel Eğitim Akademisi (PEMA), Sistem Koleji, Tedem Koleji, Borsa İstanbul Ortaokulu, Kamer Koleji ve Yöntem Koleji sporcuları, il birinciliği için korta çıktı.

ERKEKLERDE SİSTEM KOLEJİ, KIZLARDA TEDEM KOLEJİ ZİRVEDE

Yıldız Erkekler kategorisinde Sistem Koleji birinci olurken, Özel Profesyonel Eğitim Akademisi (PEMA) ikinci, Kamer Koleji üçüncü, Tedem Koleji dördüncü ve Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu beşinci sırada yer aldı. Yıldız kızlar kategorisinde ise Tedem Koleji şampiyonluğa uzandı. Yöntem Koleji ikinci, Kamer Koleji üçüncü, Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu dördüncü ve Borsa İstanbul Ortaokulu beşinci oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar madalyalarını, Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ramazan Yıldırım, Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Dışpınar ve antrenörlerinin elinden aldı. Sporcuların mutluluğu ve centilmence mücadeleleri izleyenlerden alkış aldı.

BİNLERCE GENCİN SPORDA ADRESİ; MUHAMMET YÜRÜKUSLU SPOR TESİSİ

Meram Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, son yıllarda Konya'da sporun adresi haline geldi. Birçok spor organizasyonu ve turnuvaya ev sahipliği yapan tesis, tenis sporcuları ve kulüpler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Tesiste 1 açık ve 2 kapalı olmak üzere toplam 3 tenis kortu bulunuyor. Tesis haftanın 6 günü 08.00 – 22.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Tenisin yanı sıra tesiste; 7 kulvarlı okçuluk alanı, taekwondo, kickboks ve cimnastik salonları yer alıyor. Modern altyapısı, kapalı kort avantajı ve çok yönlü spor olanaklarıyla Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Yaz ve Kış Spor Okullarıyla da Meramlı binlerce gencin spor yapmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu