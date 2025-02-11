“Tüm takımı kutluyorum’’

1922 Konyaspor Başkanı Muhammet Mustafa Kariman, TFF 3. Lig 3. Grup’un 19. haftasında oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Aliağa maçının ardından konuştu. Kontv’ye özel olarak değerlendirmelerde bulunan Kariman, tüm takımı tebrik etti.
Muhammet Mustafa Kariman, "Öncelikle bu hava şartlarına bizi yalnız bırakmayın herkese çok teşekkür ederiz. İkinci bir teşekkürü ise teknik ve futbolcu kardeşlerimize hediye etmek istiyorum. Gerçekten ortaya koydukları mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum” dedi.
"Önemli bir puandı”
Aliağa maçının kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kariman, "Önemli bir puandı. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. İyi mücadele ettik. Gerçekten bu takımın daha iyi yerlerde olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mücadelemizi de sonumuz sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan Konyaspor yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
"Ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz”
Kariman, "Bundan sonraki süreçte daha bir çıkış yakalayıp kalan 11 maçımızı da aynı şekilde geçip ligi en güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Puan cetvelindeki makas çok dar. Çok çekişmeli giden bir lig var” ifadelerini kullandı.
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