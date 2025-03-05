11 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 11 Mart’ın Anlamı ve Önemi

11 Mart, tarih boyunca pek çok önemli olayın yaşandığı bir gündür. Hem dünya çapında hem de Türkiye'de dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı 11 Mart, kültürel ve bilimsel anlamda da bazı dönüm noktalarına sahne olmuştur.

Tarihte 11 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1845 – Edgar Allan Poe, "The Raven" adlı şiirini yayınladı

Amerikan şairi Edgar Allan Poe, 11 Mart 1845'te en ünlü şiirlerinden biri olan "The Raven" (Kuzgun) şiirini yayımladı. Bu şiir, ona dünya çapında büyük bir ün kazandırdı.

1918 – Rusya'da Sovyet Devrimi Sonrası İlk Hükümet Anayasası İlan Edildi

Sovyet Rusya, 11 Mart 1918'de ilk hükümet anayasasını ilan etti. Bu, Sovyetler Birliği'nin temellerini atmak adına kritik bir adım oldu.

1941 – Almanya, Sovyetler Birliği'ne Saldırıya Geçti

II. Dünya Savaşı sırasında, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı Barbarossa Harekâtı'nın ilk büyük adımları 11 Mart 1941'de atıldı. Bu saldırı, savaşın gidişatını önemli ölçüde değiştirdi.

2011 – Japonya'da Büyük Deprem ve Tsunami

11 Mart 2011'de, Japonya'nın Sendai bölgesinde 9.0 büyüklüğünde dev bir deprem meydana geldi ve ardından büyük bir tsunami geldi. Bu felaket, büyük can ve mal kaybına yol açtı ve Fukuşima Nükleer Santrali'nde ciddi bir felakete sebep oldu.

11 Mart'ta Doğan Ünlü İsimler

Douglas Adams (1952) – "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Galaksi Rehberi) adlı ünlü bilim kurgu serisinin yazarıdır.

RuPaul (1960) – Amerikalı televizyon sunucusu, şarkıcı ve drag queen sanatçısıdır.

11 Mart'ın Anlam ve Önemi

11 Mart, dünya tarihinin önemli kilometre taşlarından birini oluşturur. Hem kültürel anlamda hem de sosyal ve politik bağlamda yaşanan olaylar, bu günü tarihteki önemli günlerden biri haline getirmiştir. Japonya'da yaşanan büyük felaket, dünya çapında bir dönüm noktası olarak hafızalarda kalmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi