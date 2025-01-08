Annem Ankara 7. Bölüm Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Annem Ankara dizisinin merakla beklenen 7. bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor. Dizinin hayranları, yeni bölümün yayın tarihini ve ertelenme nedenini merak ediyor. Kanal D’nin sevilen dizisi, normalde Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Annem Ankara 7. bölüm bu akşam var mı? Annem Ankara’nın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin beğeniyle takip edilen dizisi Annem Ankara, her Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak bu hafta dizi severler, yeni bölüm yerine bir tekrar bölümle karşılaşacak. Peki, Annem Ankara'nın 7. bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm hangi tarihte ekrana gelecek? Fragman izleyiciyle buluştu mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin 7. bölümü 15 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Fragman ise henüz yayınlanmadı. Kanal D tarafından fragmanın önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

ANNEM ANKARA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizi çekimlerine ara verildi ve bu nedenle kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekranlara taşımadı.

Ancak yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerinin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Diğer kanallarda ise ya tekrar bölümleri ya da filmler gösterime girecek.

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü ise 15 Ocak Çarşamba günü izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Annem Ankara 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Önceki bölümde Soydaşlı ailesinde gerilim doruğa çıktı. Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması aile içindeki dengeleri sarstı. Zuhal ve büyük oğlu Burak arasındaki ilişki gerginleşirken, Başar ve Bağış'ın babalarıyla yaşamak istemesi olayları daha da karmaşık hale getirdi. Hasan'ın eve yerleşmesi mahallede huzursuzluk yarattı. Suphi ise beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Tüm bu dramatik gelişmeler, 7. bölüme olan ilgiyi artırdı.

Kanal D 8 Ocak Yayın Akışı

Kanal D'nin 8 Ocak tarihli yayın akışında Annem Ankara'nın tekrar bölümü yer alıyor. İşte programın detayları:

07:00: Küçük Ağa

09:00: Neler Oluyor Hayatta?

11:15: Yaprak Dökümü

13:00: Gelinim Mutfakta

16:00: Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30: Kanal D Ana Haber

20:00: Annem Ankara (Tekrar)

22:45: Eski Yöntem

Annem Ankara 7. Bölüm Hakkında Beklentiler

Dizinin 7. bölümü 15 Ocak'ta ekranlara gelecek. Yeni bölümde Soydaşlı ailesindeki sırların daha da derinleşmesi ve aile içi çatışmaların nasıl bir sonuca varacağı büyük bir merak konusu. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık etmeyi bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi