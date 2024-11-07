Bu otu kullanan romatizma ağrısını unutuyor!

Romatizmaya iyi gelen ot olarak bilinen havlıcan otunun nasıl kullanılacağı merak ediliyor. İşte havlıcan otunun kullanım şekli...

Romatizma tendonları kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur.

Romatizma şikayeti bulunanlar doğal yollar ile bu dertten kurtulmanın yollarını araştırıyor.

Romatizmaya iyi gelen ot!

Romatizma ağrılarını azaltan doğal bir ot ise son günlerde dikkat çekiyor. Romatizma şikayetlerini hafifleten 'havlıcan otu' hakkında aramalar hız kazandı.

Nasıl kullanılır?

Havlıcan otu son derece şifalı bir bitkidir. Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile karıştırarak macun kıvamına getirerek yiyebilirsiniz.

Bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip yaklaşık 15 dakika demleyin ve için. İsteğe göre içerisine bal ve şeker ekleyebilirsiniz.

Havlıcanın acımsı tadını yumuşatmak için karışımın içerisine tatlandırıcılar eklenebilir.

Unutmayın sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmeye, düzenli egzersize ve stresten uzak durmaya özen göstermelisiniz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi