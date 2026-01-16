Cuma Akşamı (16 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

16 Ocak 2026 akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)", "Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)", " Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Cuma Akşamı Dizileri

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) ATV A.B.İ. (Tekrar) Show TV Kızılcık Şerbeti ( Yeni Bölüm ) NOW TV Ailenin Şerefi (Sinema) Star TV Güzel Gözler (Sinema) Kanal D Arka Sokaklar ( Yeni Bölüm )

TRT 1 Yayın Akışı

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:40 Kara Ağaç Destanı 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 20:00 Taşacak Bu Deniz 00:15 Vefa Sultan

Gözden Kaçmasın Konya’da bugün vefat edenler 16 Ocak 2026 Cuma Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi