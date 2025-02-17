Deha 20. bölüm full izle tek parça! Show Tv Deha son bölüm izle

Show TV’nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 16 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Deha 20. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 16 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

Show TV'nin popüler dizisi Deha dün akşam 20. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı ve Ay Yapım tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin son bölümünde Aysel, İskender'in planlarına kendi tarzıyla müdahale ederken; Devran ise İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Son bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Deha 20. bölümünü izlemek üzere tüm detaylar haberimizde.

İşte, Show TV üzerinden Deha son bölüm izleme seçenekleri, full HD, kesintisiz ve tek parça formatıyla!

DEHA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar.

Devran, İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürmektedir.

Devran İskender'in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir.

Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

DEHA SON BÖLÜM İZLE

16 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 20. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

DEHA 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi