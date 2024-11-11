İnsanların %41’i Yemek Yaparak Vakit Geçiriyor! En Popüler Hobiler

Modern dünyanın yoğun temposunda insanlar kendilerini ifade edebilecekleri, stres atabilecekleri ve sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri hobilerle ilgilenmeye giderek daha fazla yöneliyor. Preply'nin kapsamlı araştırmasına göre, dünya genelinde en popüler hobiler arasında yemek yapmak ilk sıralarda yer alıyor. Araştırma sonuçları, katılımcıların %41'inin yemek yapmayı en sevdikleri hobilerden biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Peki, yemek yapmanın yanı sıra insanların hayatlarına anlam katan diğer popüler hobiler neler? Online Fransızca kursu Preply, yaptığı detaylı araştırmada en popüler hobileri ortaya koydu.

İnsanların %41'ine Göre Yemek Yapmak En Popüler Hobi

Yemek yapmak, yalnızca beslenme ihtiyacını karşılamanın ötesinde, bireylerin yaratıcılıklarını kullanmalarına fırsat tanıyan en popüler hobi örnekleri arasında öne çıkıyor. Yeni tarifler denemek, farklı malzemeleri bir araya getirerek lezzetli yemekler hazırlamak, pek çok kişi için hem rahatlatıcı hem de tatmin edici bir uğraş. Preply'nin hobi önerileri araştırmasına göre, yemek yapma hobisi aynı zamanda sosyalleşmeyi de destekliyor. Aile ve arkadaşlarla birlikte yemek yapma veya pişirdiğiniz yemekleri paylaşma, insanlar arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlıyor.

Türklerin %48'i için Alışveriş En Popüler Hobi

Preply'nin araştırmasında Türkiye'ye dair elde edilen veriler de dikkat çekici. Türkiye'de bireylerin en popüler hobisi alışveriş yapmak olarak öne çıkıyor. Katılımcıların %48'i alışverişi hobileri arasında değerlendirirken, teknoloji ile ilgilenmek de ikinci sırada yer alıyor. Katılımcıların %41'i ise seyahat etmeyi tercih ediyor. Türkiye'deki bu tercih farklılıkları, kültürel etkilerle de açıklanabilir. Sosyalleşme ihtiyacının alışveriş yoluyla karşılanması veya teknolojik gelişmelere olan ilginin hobilerde kendini göstermesi, bireylerin hobilerini seçerken kültürel faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor.

Sosyal Bağları Güçlendiren Hobiler

Preply araştırmasına göre hobiler yalnızca bireysel bir uğraş değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren etkinlikler olarak da öne çıkıyor. Hobiler sayesinde insanlar, aynı ilgi alanlarını paylaşan kişilerle tanışma ve etkileşimde bulunma fırsatı buluyor. Statista'nın verilerine göre dünya genelinde yemek yapmanın yanı sıra, fotoğrafçılık ve spor aktiviteleri de popüler hobiler arasında yer alıyor. Bu hobiler, bireylerin kendilerini ifade etmelerine ve yeni insanlarla tanışmalarına olanak tanıyor.

Pandemi Döneminde Hobilerin Önemi Arttı

Pandemi süreci, insanların hobilerine olan ilgisini artırdı ve farklı etkinliklerin popülerleşmesine neden oldu. Preply'nin araştırmasına göre, pandemi döneminde evde daha fazla zaman geçiren bireyler, ekmek yapma, yoga ve ev içi egzersiz gibi hobilerle ilgilenmeye başladı. Rutgers Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, bireylerin pandemi kaynaklı stresle başa çıkmak için yeni hobiler edindiği gözlemlendi. Türkiye'de pandemi sonrası hobilerine daha fazla vakit ayıran bireylerin oranı %33'e yükseldi ve birçok hobi kalıcı olarak bireylerin hayatında yer aldı.

Ekonomik Koşullar Hobileri Nasıl Etkiliyor?

Preply'nin araştırmasında öne çıkan ilginç bir bulgu da ekonomik koşulların hobiler üzerindeki etkisi oldu. Özellikle ABD'de yapılan bir çalışma, enflasyonun hobiler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Katılımcıların %55'i, enflasyon nedeniyle hobilerine ayırdıkları zamanı azaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. Z kuşağına mensup bireylerin %62'si de ekonomik zorlukların hobilerine erişimlerini sınırladığını ifade ediyor. Bu, insanların hobilerinde bütçe dostu alternatiflere yönelmesine neden oluyor; Türkiye'de yürüyüş yapmak, kitap okumak ve dil öğrenmek gibi daha düşük maliyetli hobiler daha çok tercih ediliyor.

Hobi Edinmenin Yaşam Kalitesine Katkısı

Preply'nin araştırması, hobilerin bireylerin genel yaşam kalitesini artırdığını gösteriyor. Özellikle stresle başa çıkmak, sosyal bağları güçlendirmek ve kişisel tatmin sağlamak amacıyla tercih edilen hobiler, bireylerin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunuyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 65 yaş üzerindeki bireylerin hobisi olup olmamasının yaşam tatmini üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Hobi sahibi olan yaşlı bireylerin, hobisi olmayanlara kıyasla daha iyi bir ruh sağlığına ve daha yüksek bir yaşam memnuniyetine sahip oldukları görülüyor.

Popüler Hobilere Yeni Bir Soluk: Dil Öğrenme

Dil öğrenme de giderek yaygınlaşan bir hobi olarak öne çıkıyor. Preply'nin araştırması, dil öğrenmenin yalnızca akademik ya da kariyer odaklı bir hedef değil, tıpkı yeni bir spor ya da enstrüman çalmayı öğrenmek gibi, bir hobi olduğunu söylüyor. Yeni bir dil öğrenmek, yaratıcılığı artırırken bireylerin sosyal becerilerini de geliştiriyor. Preply, dil öğrenme sürecinin aynı zamanda sosyal bağları güçlendirdiğini ve bireylerin daha özgüvenli hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Preply'nin araştırması, hobilerin bireylerin hayatında sadece eğlenceli bir uğraş değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir etken olduğunu ortaya koyuyor. Her yaştan birey için hobi sahibi olmanın önemi giderek artarken, yemek yapmaktan dil öğrenmeye, alışverişten spora kadar birçok farklı hobi, bireylerin kendilerini ifade etmelerine ve yaşamlarını zenginleştirmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak: Bülten