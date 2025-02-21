Konyalı erkekler artık çok yakışıklı olacak! Bu tarihte geliyor

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM, yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM, bu hafta müşterilerine birçok avantajlı indirim fırsatı sunuyor. Güncel kataloğunda yer alan ürünler ve fırsatlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? Gelin, bu haftanın indirimli ürünlerine birlikte göz atalım.

İşte 28 Şubat Cuma Bim Aktüel Ürünler Listesi ALTUS 43 inç Ultra HD Google TV (AL43-9823) – 10.990,00 TL

ALTUS 32 inç HD Android Smart LED TV (AL32-6523) – 6.595,00 TL

PHILIPS Air Fryer (HD9650/90) – 4.290,00 TL

ARNICA Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290,00 TL

Heifer Şarjlı Süpürge (ProCleanX) – 4.490,00 TL

RANGE Erkek Vücut Bakım Seti – 699,00 TL

RANGE Düzleştirici – 329,00 TL

RANGE Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici (Mist 10in1) – 2.450,00 TL

BLAUPUNKT Döner Başlıklı Statik Şarjlı Diş Fırçası (P20) – 799,00 TL

BLAUPUNKT Şarj Edilebilir Ağız Duşu (MP15) – 1.075,00 TL

MI Bluetooth Hoparlör 5W – 799,00 TL

HOUSE Isıya Duyarlı LED Işıklı Bıçaklı (HP51) – 299,00 TL

HOUSE El Feneri (HP74) – 249,00 TL

HAVA Manuel Elektrikli Alev Figürlü Isıtıcı – 299,00 TL MAXFIT Yoga/Pilates Matı – 369,00 TL

MAXFIT Ağırlık Fitness Eldiveni – 169,00 TL

MAXFIT Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779,00 TL

MAXFIT Karın Kası Sistemi – 199,00 TL

MAXFIT Egzersiz Çekme Kayışı – 295,00 TL

MAXFIT Loop Band Seti – 59,00 TL

MAXFIT Elastik (Direnç Lastiği) – 139,00 TL

MAXFIT El Ayak Bilek Ağırlığı – 159,00 TL

MAXFIT 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659,00 TL

MAXFIT Dambıl (2 kg x 2 adet) – 359,00 TL

MAXFIT Dambıl (1 kg x 2 adet) – 199,00 TL

MAXFIT Dambıl (1.5 kg x 2 adet) – 199,00 TL

MAXFIT Direnç Lastikli Yoga/Pilates Topu – 439,00 TL

MAXFIT Boks Torbası – 449,00 TL

DYNAMIC Akupunktur Kalemi Masaj Aleti – 169,00 TL

MAXFIT Rulmanlı Atlama İpi – 79,00 TL

MAXFIT Thigh Master – 99,00 TL

MAXFIT Lastikli Twister Diski – 239,00 TL

MAXFIT Yoga/Pilates Topu (65 cm) – 199,00 TL

NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Gergi Bandı – 159,00 TL

NORTHPACIFIC Portatif Pilates/Yoga Barı (91 cm) – 179,00 TL

NORTHPACIFIC El Kası Geliştirici El Yayı – 79,00 TL

NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Çemberi – 119,00 TL

NORTHPACIFIC Göğüs Genişletici Spor Aleti – 139,00 TL

NORTHPACIFIC Fonksiyonel Egzersiz Barı – 2.199,00 TL

FOREVER Sırt Masaj Topları – 299,00 TL

FOREVER 9 Bilyeli Masaj Eldiveni – 299,00 TL

FOREVER Üç Bilyeli Masaj Aleti – 199,00 TL

FOREVER Kol Bacak Roller Masaj Aleti – 129,00 TL

MAXFIT X3 Yürüyüş Bandı – 6.990,00 TL Paşavahçe Frezya Büyük Kase 2650 cc 99 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 139 TL

Paşabahçe Borcam Kase 1900 cc 149 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 239 TL

Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 99 TL

Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL

Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 169 TL

Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 179 TL

Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 149 TL

Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 149 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 500 ml 42,50 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,2 Litre 59 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,7 Litre 79 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL

Naturalove Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL

Kaşık Seti 4'lü 29 TL

Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci / Mikser Kabı 139 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

Duvar Organizeri 109 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL

Slim Askı Seti 10'lu 45 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

Kapaklı Organizer Kutu 55 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL Benante Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

Benante Emaye Çaydanlık 599 TL

Benante Emaye Sosluk 219 TL

Keramika Servis Tabağı 79 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

Benate 7 Parça Çerezlik Seti 249 TL

Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

Mutfak Gereçleri 35 TL Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

Favori Batik yumak 3'lü 129 TL

Favori Yumak 3'lü 89 TL

Star Yumak 3'lü 79 TL

Rubenis Şemsiye 249 TL

Bozuk Para Çantası 69 TL Kaynak: Haber Merkezi

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