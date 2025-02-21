GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Konyalı erkekler artık çok yakışıklı olacak! Bu tarihte geliyor

Konyalı erkekler artık çok yakışıklı olacak! Bu tarihte geliyor
Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM, yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM, bu hafta müşterilerine birçok avantajlı indirim fırsatı sunuyor. Güncel kataloğunda yer alan ürünler ve fırsatlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? Gelin, bu haftanın indirimli ürünlerine birlikte göz atalım.

İşte 28 Şubat Cuma Bim Aktüel Ürünler Listesi

  • ALTUS 43 inç Ultra HD Google TV (AL43-9823) – 10.990,00 TL
  • ALTUS 32 inç HD Android Smart LED TV (AL32-6523) – 6.595,00 TL
  • PHILIPS Air Fryer (HD9650/90) – 4.290,00 TL
  • ARNICA Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290,00 TL
  • Heifer Şarjlı Süpürge (ProCleanX) – 4.490,00 TL
  • RANGE Erkek Vücut Bakım Seti – 699,00 TL
  • RANGE Düzleştirici – 329,00 TL
  • RANGE Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici (Mist 10in1) – 2.450,00 TL
  • BLAUPUNKT Döner Başlıklı Statik Şarjlı Diş Fırçası (P20) – 799,00 TL
  • BLAUPUNKT Şarj Edilebilir Ağız Duşu (MP15) – 1.075,00 TL
  • MI Bluetooth Hoparlör 5W – 799,00 TL
  • HOUSE Isıya Duyarlı LED Işıklı Bıçaklı (HP51) – 299,00 TL
  • HOUSE El Feneri (HP74) – 249,00 TL
  • HAVA Manuel Elektrikli Alev Figürlü Isıtıcı – 299,00 TL

28 Şubat Cuma Bim Aktüel Ürünler Listesi

  • MAXFIT Yoga/Pilates Matı – 369,00 TL
  • MAXFIT Ağırlık Fitness Eldiveni – 169,00 TL
  • MAXFIT Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779,00 TL
  • MAXFIT Karın Kası Sistemi – 199,00 TL
  • MAXFIT Egzersiz Çekme Kayışı – 295,00 TL
  • MAXFIT Loop Band Seti – 59,00 TL
  • MAXFIT Elastik (Direnç Lastiği) – 139,00 TL
  • MAXFIT El Ayak Bilek Ağırlığı – 159,00 TL
  • MAXFIT 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659,00 TL
  • MAXFIT Dambıl (2 kg x 2 adet) – 359,00 TL
  • MAXFIT Dambıl (1 kg x 2 adet) – 199,00 TL
  • MAXFIT Dambıl (1.5 kg x 2 adet) – 199,00 TL
  • MAXFIT Direnç Lastikli Yoga/Pilates Topu – 439,00 TL
  • MAXFIT Boks Torbası – 449,00 TL
  • DYNAMIC Akupunktur Kalemi Masaj Aleti – 169,00 TL
  • MAXFIT Rulmanlı Atlama İpi – 79,00 TL
  • MAXFIT Thigh Master – 99,00 TL
  • MAXFIT Lastikli Twister Diski – 239,00 TL
  • MAXFIT Yoga/Pilates Topu (65 cm) – 199,00 TL
  • NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Gergi Bandı – 159,00 TL
  • NORTHPACIFIC Portatif Pilates/Yoga Barı (91 cm) – 179,00 TL
  • NORTHPACIFIC El Kası Geliştirici El Yayı – 79,00 TL
  • NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Çemberi – 119,00 TL
  • NORTHPACIFIC Göğüs Genişletici Spor Aleti – 139,00 TL
  • NORTHPACIFIC Fonksiyonel Egzersiz Barı – 2.199,00 TL
  • FOREVER Sırt Masaj Topları – 299,00 TL
  • FOREVER 9 Bilyeli Masaj Eldiveni – 299,00 TL
  • FOREVER Üç Bilyeli Masaj Aleti – 199,00 TL
  • FOREVER Kol Bacak Roller Masaj Aleti – 129,00 TL
  • MAXFIT X3 Yürüyüş Bandı – 6.990,00 TL

28 Şubat Cuma Bim Aktüel Ürünler Listesi

  • Paşavahçe Frezya Büyük Kase 2650 cc 99 TL
  • Paşabahçe Elysia Sürahi 139 TL
  • Paşabahçe Borcam Kase 1900 cc 149 TL
  • Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 239 TL
  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 99 TL
  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL
  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 169 TL
  • Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 179 TL
  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL
  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 249 TL
  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 149 TL
  • Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 149 TL
  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL
  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 500 ml 42,50 TL
  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,2 Litre 59 TL
  • Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,7 Litre 79 TL
  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL
  • Naturalove Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
  • Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
  • Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL
  • Kaşık Seti 4'lü 29 TL
  • Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci / Mikser Kabı 139 TL
  • Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL
  • Duvar Organizeri 109 TL
  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
  • Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL
  • Slim Askı Seti 10'lu 45 TL
  • Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL
  • Kapaklı Organizer Kutu 55 TL
  • Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
  • Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
  • Benante Emaye Çaydanlık 599 TL
  • Benante Emaye Sosluk 219 TL
  • Keramika Servis Tabağı 79 TL
  • Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
  • Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
  • Benate 7 Parça Çerezlik Seti 249 TL
  • Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL
  • Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL
  • Mutfak Gereçleri 35 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL
  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
  • Favori Batik yumak 3'lü 129 TL
  • Favori Yumak 3'lü 89 TL
  • Star Yumak 3'lü 79 TL
  • Rubenis Şemsiye 249 TL
  • Bozuk Para Çantası 69 TL

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #bim #bim aktüel #konya #haber #market #indirim

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir