Konyalı erkekler artık çok yakışıklı olacak! Bu tarihte geliyor

İşte 28 Şubat Cuma Bim Aktüel Ürünler Listesi
- ALTUS 43 inç Ultra HD Google TV (AL43-9823) – 10.990,00 TL
- ALTUS 32 inç HD Android Smart LED TV (AL32-6523) – 6.595,00 TL
- PHILIPS Air Fryer (HD9650/90) – 4.290,00 TL
- ARNICA Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290,00 TL
- Heifer Şarjlı Süpürge (ProCleanX) – 4.490,00 TL
- RANGE Erkek Vücut Bakım Seti – 699,00 TL
- RANGE Düzleştirici – 329,00 TL
- RANGE Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici (Mist 10in1) – 2.450,00 TL
- BLAUPUNKT Döner Başlıklı Statik Şarjlı Diş Fırçası (P20) – 799,00 TL
- BLAUPUNKT Şarj Edilebilir Ağız Duşu (MP15) – 1.075,00 TL
- MI Bluetooth Hoparlör 5W – 799,00 TL
- HOUSE Isıya Duyarlı LED Işıklı Bıçaklı (HP51) – 299,00 TL
- HOUSE El Feneri (HP74) – 249,00 TL
- HAVA Manuel Elektrikli Alev Figürlü Isıtıcı – 299,00 TL
- MAXFIT Yoga/Pilates Matı – 369,00 TL
- MAXFIT Ağırlık Fitness Eldiveni – 169,00 TL
- MAXFIT Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779,00 TL
- MAXFIT Karın Kası Sistemi – 199,00 TL
- MAXFIT Egzersiz Çekme Kayışı – 295,00 TL
- MAXFIT Loop Band Seti – 59,00 TL
- MAXFIT Elastik (Direnç Lastiği) – 139,00 TL
- MAXFIT El Ayak Bilek Ağırlığı – 159,00 TL
- MAXFIT 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659,00 TL
- MAXFIT Dambıl (2 kg x 2 adet) – 359,00 TL
- MAXFIT Dambıl (1 kg x 2 adet) – 199,00 TL
- MAXFIT Dambıl (1.5 kg x 2 adet) – 199,00 TL
- MAXFIT Direnç Lastikli Yoga/Pilates Topu – 439,00 TL
- MAXFIT Boks Torbası – 449,00 TL
- DYNAMIC Akupunktur Kalemi Masaj Aleti – 169,00 TL
- MAXFIT Rulmanlı Atlama İpi – 79,00 TL
- MAXFIT Thigh Master – 99,00 TL
- MAXFIT Lastikli Twister Diski – 239,00 TL
- MAXFIT Yoga/Pilates Topu (65 cm) – 199,00 TL
- NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Gergi Bandı – 159,00 TL
- NORTHPACIFIC Portatif Pilates/Yoga Barı (91 cm) – 179,00 TL
- NORTHPACIFIC El Kası Geliştirici El Yayı – 79,00 TL
- NORTHPACIFIC Yoga/Pilates Çemberi – 119,00 TL
- NORTHPACIFIC Göğüs Genişletici Spor Aleti – 139,00 TL
- NORTHPACIFIC Fonksiyonel Egzersiz Barı – 2.199,00 TL
- FOREVER Sırt Masaj Topları – 299,00 TL
- FOREVER 9 Bilyeli Masaj Eldiveni – 299,00 TL
- FOREVER Üç Bilyeli Masaj Aleti – 199,00 TL
- FOREVER Kol Bacak Roller Masaj Aleti – 129,00 TL
- MAXFIT X3 Yürüyüş Bandı – 6.990,00 TL
- Paşavahçe Frezya Büyük Kase 2650 cc 99 TL
- Paşabahçe Elysia Sürahi 139 TL
- Paşabahçe Borcam Kase 1900 cc 149 TL
- Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 239 TL
- Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 99 TL
- Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL
- Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 169 TL
- Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 179 TL
- Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL
- Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 249 TL
- Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 149 TL
- Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 149 TL
- Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
- Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL
- Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 500 ml 42,50 TL
- Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,2 Litre 59 TL
- Çizgi Gravürlü Erzak Kabı 1,7 Litre 79 TL
- Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 479 TL
- Naturalove Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
- Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
- Kaşıklı Baharatlık Seti 6'lı 89 TL
- Kaşık Seti 4'lü 29 TL
- Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci / Mikser Kabı 139 TL
- Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL
- Duvar Organizeri 109 TL
- Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
- Yuvarlak Mısır Kovası 22,50 TL
- Slim Askı Seti 10'lu 45 TL
- Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL
- Kapaklı Organizer Kutu 55 TL
- Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
- Mısır Kovalı Pipetli Bardak 49,50 TL
- Benante Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
- Benante Emaye Çaydanlık 599 TL
- Benante Emaye Sosluk 219 TL
- Keramika Servis Tabağı 79 TL
- Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
- Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
- Benate 7 Parça Çerezlik Seti 249 TL
- Espresso Fincan Seti 6'lı 159 TL
- Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL
- Mutfak Gereçleri 35 TL
- Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
- Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
- Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
- Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
- Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
- Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL
- Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
- Favori Batik yumak 3'lü 129 TL
- Favori Yumak 3'lü 89 TL
- Star Yumak 3'lü 79 TL
- Rubenis Şemsiye 249 TL
- Bozuk Para Çantası 69 TL
Kaynak: Haber Merkezi