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Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı sünnet, farz ve son sünnet kılınışı

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı sünnet, farz ve son sünnet kılınışı
İslam dininde önemli bir ibadet olan namaz, müminlerin Allah’a olan bağlılıklarını göstermenin en güzel yollarından biridir. Peki, öğle namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte bu soruların cevapları...

Günde beş vakit kılınan namazlardan biri olan öğle namazı, Müslümanlar için günün ortasında huzur bulmanın ve Rabb'e yakınlaşmanın en güzel vesilesidir.

Öğle namazının vakti

Öğle namazı, güneş tam tepede iken başlar ve gölge, bir nesnenin boyunun eşitine gelince vakti girer. Bu vakit, coğrafi konuma göre değişebilir.

Öğle namazının rek'atleri

Öğle namazı, toplamda 4 rek'at farzdan oluşur. Ancak sünnetleri ile birlikte kılınacak olursa rek'at sayısı artar. Sünnetleri ile birlikte kılınan öğle namazı, 4 rek'at sünnet, 4 rek'at farz ve 2 rek'at sünnet olmak üzere toplam 10 rek'attır.

Öğle namazının kılınışı

Öğle namazı, diğer namazlar gibi abdest alarak ve kıbleye dönerek başlanır. Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve namazın rek'atleri sırasıyla kılınır. Her rek'atta Fatiha suresi ve bir veya birkaç kısa sure okunur.

Rükû ve secde hareketleri de diğer namazlarda olduğu gibi yapılır.

Öğle namazının önemi

Öğle namazı, günün en hareketli saatlerinde kılınan bir namaz olduğu için sabrı ve disiplini öğretir. Aynı zamanda, günün yorgunluğunu atmak ve ruhunu dinlendirmek için önemli bir fırsat sunar.

Öğle namazı, Müslümanlar için hem farz bir ibadet hem de ruhsal bir arınma vesilesidir. Bu namazı düzenli olarak kılmak, kişinin hem dünyalık hem de ahiretlik işlerinde başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Öğle namazının vakti

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