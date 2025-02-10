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Şakir Paşa Ailesi 6. Bölüm Tek Parça Full İzle!

Şakir Paşa Ailesi 6. Bölüm Tek Parça Full İzle!
Şakir Paşa Ailesi 6. bölüm NOW TV ekranlarında 9 Ocak 2025 günü yayınlandı. Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümünü tek parça ful izleyebileceğiniz link haberimizde...

 

NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. 'Şakir Paşa Ailesi'nin dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık.

Dizinin ilk bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte Now TV Şakir Paşa Ailesi 6. bölüm izle dizi izle linki. 

Şakir Paşa Ailesi 6. Bölüm konusu nedir?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi'den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi'yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider.

Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi'yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir. Ancak köşkte herkesin hesaplarını altüst edecek biri vardır: Rozali… Peki, onun gelişi kimin kurtuluşu, kimin felaketi olacak?

Şakir Paşa Ailesi son bölüm (yeni bölüm) izle

Şakir Paşa Ailesi dizisinin NOW TV'de 9 Şubat 2025 Pazar günü yayınlanan 6. bölümünü (son bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 6. BÖLÜM FULL İZLE LİNKİ

Kaynak: Haber Merkezi

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