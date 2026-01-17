GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

Sıfır nasıl bir sayıdır? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Sıfır nasıl bir sayıdır? Çifte Milyon sorusu

Matematik dünyasının en temel ve üzerine en çok tartışılan rakamlarından biri olan sıfır, sayı sistemleri içerisinde kendine has özelliklere sahiptir. Hem bir başlangıç noktası hem de bir yokluk sembolü olan bu sayının kategorize edilmesi, aritmetik kuralların işleyişi açısından büyük önem taşır.

Sıfır çift mi, tek mi, asal mı yoksa negatif bir sayı mıdır?

Bir sayının çift kabul edilmesi için 2n formülüne uyması, yani 2 ile kalansız bölünebilmesi gerekir; $0/2 = 0$ olduğu için sıfır bu kuralı karşılar. Asal sayı tanımı gereği 1'den büyük ve sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayıları kapsadığından sıfır bu gruba girmez. Ayrıca sıfır, sayı doğrusunun tam merkezinde yer alarak negatif ve pozitif sayıları birbirinden ayırır ancak kendisi hiçbir işarete sahip değildir.

Cevap: Çift

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER