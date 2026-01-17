Sıfır nasıl bir sayıdır? Çifte Milyon sorusu

Matematik dünyasının en temel ve üzerine en çok tartışılan rakamlarından biri olan sıfır, sayı sistemleri içerisinde kendine has özelliklere sahiptir. Hem bir başlangıç noktası hem de bir yokluk sembolü olan bu sayının kategorize edilmesi, aritmetik kuralların işleyişi açısından büyük önem taşır.

Sıfır çift mi, tek mi, asal mı yoksa negatif bir sayı mıdır?

Bir sayının çift kabul edilmesi için 2n formülüne uyması, yani 2 ile kalansız bölünebilmesi gerekir; $0/2 = 0$ olduğu için sıfır bu kuralı karşılar. Asal sayı tanımı gereği 1'den büyük ve sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayıları kapsadığından sıfır bu gruba girmez. Ayrıca sıfır, sayı doğrusunun tam merkezinde yer alarak negatif ve pozitif sayıları birbirinden ayırır ancak kendisi hiçbir işarete sahip değildir.

Cevap: Çift

