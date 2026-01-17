Sivas-Erzincan yolunda ulaşım yeniden başladı!

Sivas ile Erzincan'ı birbirine bağlayan stratejik güzergahta bugün akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu ulaşım durma noktasına geldi. Yolun 63. kilometresinde meydana gelen doğa olayı sonrası Erzincan istikameti tamamen trafiğe kapandı.
Ekipler Seferber Oldu
Olayın hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinesindeki karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen yoğun kar temizleme ve yol açma çalışmaları sonucunda yolun güvenliği yeniden sağlandı.
Kontrollü Geçiş Sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, çığ birikintisinin kaldırıldığı ve yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu. Bölgedeki kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.
