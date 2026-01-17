GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sivas-Erzincan yolunda ulaşım yeniden başladı!

Sivas-Erzincan kara yolunun 63. kilometresinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan trafik, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas ile Erzincan'ı birbirine bağlayan stratejik güzergahta bugün akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu ulaşım durma noktasına geldi. Yolun 63. kilometresinde meydana gelen doğa olayı sonrası Erzincan istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Ekipler Seferber Oldu

Olayın hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinesindeki karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen yoğun kar temizleme ve yol açma çalışmaları sonucunda yolun güvenliği yeniden sağlandı.

Kontrollü Geçiş Sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, çığ birikintisinin kaldırıldığı ve yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu. Bölgedeki kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

