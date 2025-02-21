SON DAKİKA DEPREM | Bugünkü son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem, bugünkü son depremler listesi ve az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerde deprem olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte bugünkü son depremler listesi…

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Türkiye'de de bazı şehirlerde ara ara deprem meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi haberimizde. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte bugünkü son depremler listesi…

Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede meydana geldi?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde oldu?" gibi sorular özellikle sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor.

Son depremler listesi

Depremler, yer kabuğundaki hareketler nedeniyle zaman zaman Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilmeye devam ediyor. Son depremleri merak eden vatandaşlar, güncel olarak yayınlanan son depremler listesi üzerinden anlık bilgi alabiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler anlık olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşılıyor. Daha küçük ölçekli sarsıntılar ise yine belirli aralıklarla güncellenerek erişime sunuluyor.

Bugün deprem mi oldu?

Peki, bugün deprem oldu mu? Türkiye'de veya çevresinde bugün hissedilen bir sarsıntı meydana geldi mi? İşte güncel son depremler listesi ve detayları...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Haber Merkezi