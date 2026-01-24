GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Tarımsal Destekleme Ödemesi Yattı Mı? Tarımsal Destekleme Ödemesi Nasıl Sorgulayabilir?

Tarımsal Destekleme Ödemesi Yattı Mı? Tarımsal Destekleme Ödemesi Nasıl Sorgulayabilir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin emeğini desteklemek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla toplam 1 milyar 623 milyon TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin 23 Ocak 2026 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 1 milyar 623 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.”

Destekleme Ödemelerinin Detaylı Dağılımı

Yapılan ödemeler farklı tarımsal faaliyet alanlarını kapsıyor. İşte destek kalemleri ve tutarları:

Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 457 bin 238 TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon 132 bin 300 TL
Küçükbaş Hayvancılık (Kuzu-Oğlak) Desteği: 44 milyon 102 bin 640 TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 37 milyon 916 bin 297 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2 milyon 959 bin 525 TL

Toplamda 1 milyar 623 milyon TL'yi bulan bu ödemeler, özellikle arıcılık sektörüne ayrılan yüksek pay ile dikkat çekiyor. 

Çiftçiler Nasıl Sorgulayabilir?

Çiftçiler, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı sorgulama ekranından veya Ziraat Bankası, Halkbank gibi ilgili bankaların internet şubelerinden kontrol edebilir.

Ödemeler genellikle T.C. kimlik numarasına bağlı hesaplara doğrudan yatırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

