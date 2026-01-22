GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da besici cinayeti! Sanığa istenen hapis cezası belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da besici cinayeti! Sanığa istenen hapis cezası belli oldu
Konya’nın Kulu ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enes Ö. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Söz verilen Enes Ö, olay nedeniyle üzgün olduğunu öne sürerek, "Olay günü baba oğul üzerime yürüdüler ve bana sopayla saldırdılar. Kendimi korumak için bıçak salladım ve oradan kaçtım. Böyle bir olay olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep ederek, "Olayda ağır haksız tahrik vardır. Müvekkilim ve maktul arasında yerel seçimlerde aynı muhtar adayını desteklememelerinden kaynaklı husumet vardır. Olay günü de müvekkilim kendisini savunmaya çalışmış, öldürme kastıyla hareket etmemiştir." beyanında bulundu.

Maktulün aile avukatı ise muhtarlık seçiminden kaynaklı husumetin olaydan çok daha önce bittiğini, maktulün sanıkla barışmak için de birkaç kez girişimde bulunduğunu, taraflar arasında husumet olmadığını belirtti.

Açıklanan mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU? 

Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım 2024'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

