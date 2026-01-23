Konya’da görülmemiş nişan! Gelin ve damat paraya büründü

Konya'nın Çumra ilçesinde gerçekleştirilen bir nişan merasimi, alışılmışın dışındaki takı töreniyle dikkatleri üzerine çekti. Ramazan Kocaer'in oğlu Mustafa ile Nisa'nın nişanında davetliler, para takma geleneğini farklı bir boyuta taşıdı.
YÜZLERCE BANKNOTLA "PARA ELBİSESİ'' YAPILDI
Tören sırasında gelin ve damadın üzerine çok sayıda banknot, elbise formu oluşturacak şekilde dizildi. Ortaya çıkan ilginç görüntü, salonda bulunan misafirler tarafından tebessümle karşılandı. Davetliler bu sıra dışı anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Para takma geleneğinin yaratıcı bir yorumla sunulduğu nişan töreni, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Yakınları, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletirken, ortaya çıkan renkli görüntülerin Çumra'da uzun süre konuşulacağı ifade edildi.
