Konya’daki maçta hastanelik oldu! Genç futbolcu ameliyat edildi

Konya Süper Amatör Kümede 13. hafta mücadelesinde yüzüne darbe alan futbolcu ameliyat edildi.
Seydişehir 1915 Alüminyum ve Kadınhanı Belediyespor Konya Süper Amatör Kümede 13. Hafta mücadelesi kıran kırana geçti.
Yüzüne darbe aldı!
Maçın ilk yarısında yüzüne darbe alan Seydişehir 1915 Alüminyum SK futbolcusu İshak Aşkan'ın burnu kırıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan 20 yaşındaki futbolcu Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildi.
Maç 4-1 bitti!
Ameliyatın başarılı geçtiği, genç futbolcunun kısa sürede yeşil sahalara döneceği öğrenildi.
Konya Süper Amatör Kümede oynanan maçta Seydişehir 1915 Alüminyum deplasmanda Kadınhanı Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
(Berna Ata)