GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,78
STERLİN
58,29
GRAM
6.861,12
ÇEYREK
11.274,09
YARIM ALTIN
22.426,59
CUMHURİYET ALTINI
44.712,03
KONYA Haberleri

Konya’daki maçta hastanelik oldu! Genç futbolcu ameliyat edildi

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’daki maçta hastanelik oldu! Genç futbolcu ameliyat edildi

Konya Süper Amatör Kümede 13. hafta mücadelesinde yüzüne darbe alan futbolcu ameliyat edildi. 

Seydişehir 1915 Alüminyum ve Kadınhanı Belediyespor Konya Süper Amatör Kümede 13. Hafta mücadelesi kıran kırana geçti. 

Yüzüne darbe aldı! 

Maçın ilk yarısında yüzüne darbe alan Seydişehir 1915 Alüminyum SK futbolcusu İshak Aşkan'ın burnu kırıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan 20 yaşındaki futbolcu Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildi. 

Maç 4-1 bitti! 

Ameliyatın başarılı geçtiği, genç futbolcunun kısa sürede yeşil sahalara döneceği öğrenildi. 

Konya Süper Amatör Kümede oynanan maçta Seydişehir 1915 Alüminyum deplasmanda Kadınhanı Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER