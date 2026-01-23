GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 23 Ocak 2026 Cuma

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Ocak 2026 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

TEVFİK KESKİN

EREĞLİ
25-09-1980

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET YAKUP OR

BİTLİS
15-05-1970

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN ÖZTAŞ

KONYA
03-09-1972

MUSALLA MEZARLIĞI

MELİHA KULDEMİR

SİVAS
12-09-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇAKI

KONYA
29-04-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ŞİMŞEK

BAŞKÖY
10-09-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZELİHA YILDIRIM

KEŞLİK
01-10-1966

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET AKDEMİR

SADIKLAR
08-08-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FADİMANA ERASLAN

A.EŞENLER
04-09-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ GÜLMEN

GİLİSIRA
01-05-1958

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MELAHAT SAK

KONYA
14-04-1937

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

HAJAR KHALIL

QUNAYTRAH / SURİYE
01-06-1961

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYLA KENDİ

ILGIN
08-11-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA BUDAK

KONYA
17-05-1975

MUSALLA MEZARLIĞI

KEVSER ERGUN

KAYAPINAR
05-09-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

