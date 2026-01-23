Konya’da bugün vefat edenler 23 Ocak 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
TEVFİK KESKİN
|
EREĞLİ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET YAKUP OR
|
BİTLİS
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASAN ÖZTAŞ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MELİHA KULDEMİR
|
SİVAS
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÇAKI
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET ŞİMŞEK
|
BAŞKÖY
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ZELİHA YILDIRIM
|
KEŞLİK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AHMET AKDEMİR
|
SADIKLAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FADİMANA ERASLAN
|
A.EŞENLER
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ GÜLMEN
|
GİLİSIRA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
MELAHAT SAK
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
HAJAR KHALIL
|
QUNAYTRAH / SURİYE
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
AYLA KENDİ
|
ILGIN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUSTAFA BUDAK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
KEVSER ERGUN
|
KAYAPINAR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi