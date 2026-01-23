Konya dahil 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon: 8 zanlı tutuklandı!
Güncelleme Tarihi:
7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Muğla'da iş adamlarını yabancı hatlar üzerinden arayarak mağdurların iş yerlerini, ailelerini kurşunlama tehdidi ile haraç isteyen ve kendilerini Daltonlar ve Casperlar olarak tanıtan organize suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçelerindeki altı iş yeri sahibi müşteki/mağdurun olduğu tespit edildi.
Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay, Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde ve yapılan yakalamalarda;
3 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 283 adet tabancalar ait fişek, 3 adet Ak-47 fişeği, 16 adet bıçak ve muşta, çok sayıda dijital materyal ve 200 bin TL bedelli senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
15 şüpheliden R.T. isimli şüpheli savcılıktaki ifadesi akabinde serbest bırakıldı.
M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ., U.D. isimli 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli tutuklandı.
