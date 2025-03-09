Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 17. Bölüm 2. fragman

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir 17. bölüm fragmanını yayınladı! Dizi, 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni fragmanında, Alya ve Cihan arasındaki gerilim, Kaya ve Zerrin’in ilişkisiyle yaşanan zorluklar ve Sadakat’in baskıları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte, Uzak Şehir 17. bölüm öncesi yaşanan gelişmeler ve fragmanla ilgili tüm detaylar.

Önceki bölümde neler oldu?

Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat'i bulur. Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı uygular. Sadakat'in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarı için mi karar verecektir?

Kaya'nın Zerrin'le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya'nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin'in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan'ın Mine'yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?

Dizinin konusu ve kadrosu

Mardin'de kaçakçılık rotasının hakimi Albora ailesinde işleri Cihan Albora yönetmektedir. Kan davası nedeniyle Kanada'da yaşayan abisinin eşi Alya eşinin ölümü üzerine defin işlemleri için çocuğuyla birlikte Mardin'e gelir.

Ancak Albora ailesi bu ziyaret sırasında tanıştıkları torunları Deniz'in Kanada'ya dönmesine izin vermeyecek, bu durum Alya ile Albora ailesinde bir çatışmaya neden olacaktır. Aile, Alya'nın Mardin'de kalması için eşinin abisi Cihan ile evlenmesini şart koşacak, bir anne evladı ile aşkı arasında kalacaktır.

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İŞTE UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: Haber Merkezi