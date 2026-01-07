Yeni Giresun Valisi Mustafa Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Giresun Valisi kim oldu?
Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Giresun'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Ağrı Valisi Mustafa Koç, Giresun Valiliği'ne atandı.
Giresun'da Vali Değişikliği
Yayımlanan karar doğrultusunda Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Valiliği'ne atanırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valisi olarak görevlendirildi. Böylece Giresun'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Giresun da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?
Giresun Valiliği görevine atanan Mustafa Koç'un önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Giresun'un sosyal, ekonomik ve idari gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları merakla bekleniyor.
