Acıyı paylaştık şimdi sıra sevinçte! Konya Filistin için buluşacak

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes Filistin'de sevinçle karşılandı.

50 bine yakın şehit!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ağır saldırılarla Gazze yerle bir edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk 46 binden fazla Filistinli Müslüman bu soykırımda şehit oldu.

Ateşkes sağlandı!

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü başlayarak kademeli olarak devam edecek. Anlaşmanın ilk aşaması 42 gün sürecek. Hamas, bu süreçte 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de bu adımın karşılığı olarak esir tuttuğu bazı Filistinlileri serbest bırakılacak.

Konya'da sevinç! Buluşma noktası: Sultan Selim Cami

Katliamın ilk gününden bu güne Filistinlilerin acısıyla kederlenen Konya, bu kez mazlumların sevincine ortak olacak. İsrail zulmünün durması için aylardır mücadele eden Konya Sivil Toplum Kuruluşları bir kez daha Mevlana Meydanında buluşacak. Hamas'ın zaferi dualarla kutlanacak. Konya, bugün öğle namazını müteakip Sultan Selim Camisi'ne davet edildi.