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Gazze Şeridi - Mısır arasındaki Refah sınır kapısı 8 ay sonra açıldı

Gazze Şeridi - Mısır arasındaki Refah sınır kapısı 8 ay sonra açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi için açıldı.

İsrail ordusu, 8 ay sonra ilk kez sivil geçişlere kısmen açılacak olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için çekildi.

Sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek.

Ambulanslar, Gazze'den gelen hasta ve yaralıları taşımak üzere Mısır tarafındaki Refah sınır kapsında bekledi.

Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Mısır'a geçmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nden Refah sınır kapısına doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

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