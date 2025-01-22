Gezegen Geçidi Nedir? Gezegenler Ne Zaman Aynı Hizaya Gelecek 2025? Gezegen Geçidi Ne Zaman Başlayacak? Gezegen Geçidi Türkiye’den Görülebilecek mi?

Gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında aynı hizaya gelmesiyle ortaya çıkan görsel bir olaydır. 2025 yılında Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs’ün aynı hizaya gelmesi, Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

Gezegen Geçidi Nedir?

Gezegen geçidi, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin, Dünya'dan bakıldığında aynı hizaya gelmesi olayıdır. Bu, gezegenlerin farklı hızlarla hareket etmesi sonucu belirli bir dönemde gerçekleşir ve gökyüzünde birden fazla gezegenin birbirine yakın konumda olduğu bir görsel şölen oluşturur. Gezegen geçidi sırasında, bazı gezegenler çıplak gözle görülebilirken, diğerleri daha net izlenebilmek için teleskop gibi araçlar gerektirir. Bu astronomik olay, belirli aralıklarla gözlemlenebilir ve büyük ilgi uyandırır.

Gezegenler Ne Zaman Aynı Hizaya Gelecek 2025?

Gezegen geçidi, açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Dört hafta sürecek olan gezegen geçidinin 21 Şubat 2025 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Bu süreçte, Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs gezegenleri aynı hizaya gelecek.

Güneş Sistemi'ndeki Gezegen Geçidi Türkiye'den Görülebilecek mi?

Güneş Sistemi'ndeki 6 gezegenin aynı hizaya gelerek oluşturacağı görsel şölen, gezegen geçidi adıyla anılacak ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Vatandaşlar, bu uzay olayının Türkiye'den görülüp görülemeyeceğini merak ederken, NASA'nın açıkladığı bilgilere göre gezegenler 4 hafta boyunca aynı hizaya gelecek.

Gezegen Geçidi Ne Zaman Başlayacak?

Gezegen geçidi, 21 Ocak 2025'te başlayacak ve 21 Şubat 2025'e kadar sürecek. Bu süre boyunca Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs aynı hizaya gelecek ve görsel bir şölen sunacak.

Gezegen Geçidi Türkiye'den Görülebilecek mi?

Gezegen geçidi, dünyanın birçok noktasından gözlemlenebilecek. Türkiye'den de gezegenlerin bazıları görülebilecek. Güneş battıktan sonra, Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn, 3 saat boyunca çıplak gözle görülebilecek. Diğer gezegenleri görmek için ise teleskop gibi gözlem araçları gerekecek.

Gezegenlerin en net görüneceği tarih 29 Ocak 2025 olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, ışığın az olduğu yerlerde gezegenler daha net gözlemlenebilecek. Bu nedenle şehir merkezlerinden uzak, daha karanlık bölgelerde izleme şansı daha fazla olacak.

Gezegen Geçidi İstanbul'dan Görülecek mi, Ne Zaman?

İstanbul'dan gezegen geçidi gözlemi yapılabilecek ancak daha çok şehir merkezinden uzak, ışık kirliliğinin az olduğu ilçelerden daha net görülebilecek. Havanın açık olduğu gecelerde, gezegenlerin gözlemi daha kolay olacak.

Gezegen geçidi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'den gözlemlenebilecek ve görsel bir şölen sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi