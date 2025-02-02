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İsrail’in Gazze’de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı

İsrail’in Gazze’de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde bir aracı hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) Reşid Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, katil İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden bir aracı Reşid Caddesi'nde hedef aldı.

Araçta bulunan 5 Filistinli yaralı halde Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne ulaştırılırken, aralarında ağır bir yaralı çocuğun olduğu bilgisi verildi.

Hastane kaynakları, ağır yaralı gelen çocuğa resüsitasyon yapıldığı ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

  • #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı #İsrail

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