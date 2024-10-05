İsrail medyası Hizbullah’a lider olması beklenilen Haşim Safiyuddin’in de öldüğünü duyurdu

İsrail Orta Doğu'yu kan gölü haline getirmek için elinden geleni ardına koymuyor.
Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, şimdi de Lübnan'a saldırmaya başladı.
Hizbullah ile yoğun çatışmalara giren İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmüştü.
HALEFİ OLMASI BEKLENEN SAFİYUDDİN'İ DE ÖLDÜRDÜLER
Nasrallah'ın halefi olması beklenen Haşim Safiyuddin'in geçen Cuma sabahının erken saatlerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü bildirildi.
Hizbullah ise bu durumu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Haber Merkezi