Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 814 cami yıktı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşı başlattığı 7 Ekim’den bu yana bölgedeki camilerin yüzde 79’u, 3 kilise ve 19 mezarlığı yıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusu sistematik ve bilinçli bir şekilde bin 245 caminin 814'ünü yani yüzde 79'unu yıktı, 148 cami ve 3 kilise zarar gördü, 60 mezarlıktan 19'unu hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı ve yıkımların bakanlığa maliyetinin 350 milyon dolar olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun vurduğu birçok mezarlıktan ceset kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Soykırım savaşı sırasında, işgal ordusu mezarları alt üst etti, binlerce şehidin cesedine vahşice, barbarca saygısızlık yaptı veya çaldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın 238 görevlisinin İsrail ordusunca öldürüldüğü, 19'unun alıkonulduğu belirtilerek, İsrail ordusunun bakanlığa ait idari ve eğitim amaçlı kullanılan 11 merkezini de yıktığı kaydedildi.

Bakanlığın İsrail'in Gazze Şeridi'nde mabetlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in soykırım savaşını durdurması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA