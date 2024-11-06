Trump zaferini ilan etti

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Florida’daki Palm Beach Kongre Merkezi’ndeki zafer konuşması yaptı. Amerika’nın 47. başkanı olarak seçtiği için halkına teşekkür eden Trump, “Senato’yu da kazandık. ABD’yi yeniden büyük yapacağız.“ dedi.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

- Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Daha önce kimsenin görmediği bir hareketin içindeyiz. Bu tarihin gördüğü en büyük hareketti.

- ABD'yi ayağı kaldıracağız. ABD'yi yeniden büyük yapacağız.

- Eşi görülmemiş bir siyasi zafer. 47. başkan olarak beni yeniden seçtiğiniz için tüm halkıma teşekkür ediyorum. Sizin için, aileniz için mücadele edeceğim. Size refah dolu bir hayat sunacağız.

- Senato'yu da kazandık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü yeniden elimizde tutacağız gibi görünüyor.

- Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Sınırlarımız kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmalıyız. Ülkemize sadece kanuni yoldan girmeleri gerekiyor.

- Harika bir adam kazandık; Elon Musk. O dahi biri, onu korumamız gerekiyor.

- Ülkemizi iyileştireceğiz. Vergileri düşüreceğiz. Amerika'nın altın çağı olacak.

- Savaşları bitirmek istiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi