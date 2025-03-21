AÖL Sınav Giriş Belgesi 2025 | AÖL sınav giriş belgesi PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınava katılacak binlerce öğrenci, AÖL sınav giriş belgesine nereden ve nasıl ulaşacağını araştırıyor. 2025 yılı AÖL sınav tarihleri ile birlikte sınav giriş belgelerine dair detaylar belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlanan adaylar, sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladı. Açık Lise kapsamında lise eğitimini tamamlamayı hedefleyen öğrenciler, sınav tarihi ve giriş belgesine dair tüm ayrıntıları bu içerikte bulabilir.

AÖL Sınav Giriş Belgesi 2025

Açık Öğretim Lisesi üzerinden eğitimlerini sürdüren adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ikinci dönem sınavları için bilgi edinmeye devam ediyor. Hafta sonu yapılacak oturumlara katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik ya da pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. AÖL sınavına dair tüm detaylar haberimizde.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı Ne Zaman ve Saat Kaçta Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan sınav takvimine göre, 2025 yılı AÖL 2. dönem sınavları 22 ve 23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav oturumlarının tarih ve saat bilgileri şu şekilde:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 10.00

22 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 10.00 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 14.00

22 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 14.00 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü, saat 10.00

Sınav Giriş Belgesi PDF İndirme Linki

Adaylar sınav giriş belgelerine PDF formatında ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir:



2025 AÖL Sınav Giriş Belgesi İndirmek İçin Tıklayın

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri; T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler. Bunun için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Fotoğrafı Olmayan Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

Sistem üzerinde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin sınav giriş belgesi oluşturulamayacak. Bu nedenle, fotoğrafı eksik olan adayların en geç 21 Mart 2025 mesai bitimine kadar Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ne yükletmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi