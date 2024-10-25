Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanıyor

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurdu.
Atama tercihlerinin, 14 Kasım'da başlayacağını ve 20 Kasım saat 16.00'ya kadar süreceğini belirten Tekin, "Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir" bilgisini verdi.
"Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi