ÖSYM KPSS takvimi 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruları yakından takip ediyor. 2025 yılı KPSS takvimi ve başvuru süreci, kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için büyük önem taşıyor.
2025 KPSS Hangi Düzeyde Yapılacak?
Bu yıl KPSS yalnızca Lisans düzeyindeki adaylar için gerçekleştirilecek. Ön Lisans ve Ortaöğretim seviyesindeki sınavlar ise her iki yılda bir düzenlendiğinden, bu oturumlar 2026 yılında yapılacak.
2025 KPSS Sınav Tarihleri
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı: 7 Eylül 2025
KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri: 13-14 Eylül 2025
2025 KPSS Başvuru Tarihleri
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen adaylar, 26 Haziran - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.
Adayların, güncel duyuruları takip etmek ve başvuru süreçlerini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.
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