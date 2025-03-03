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Selçuk Üniversitesi Külliye’de Ramazan Programı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor

Sibel Elmas
Muhabir
Selçuk Üniversitesi Külliye’de Ramazan Programı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor
Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Külliye’de Ramazan” programı kapsamında açtığı stant ile ziyaretçilerini ağırlıyor.
Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı standı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan” programında yoğun ilgi görüyor.
 
 
Selçuk Üniversitesi Yayınları'nın ziyaretçilerle buluşturulduğu stant, 9 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı standı 9 gün boyunca 12.00 - 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında konser, tiyatro, sinema gösterimi, sergi, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar gerçekleştirilecek. Programa ilişkin detaylara kulliyederamazan.com adresinden
ulaşılabilecek.
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DOĞAN'DAN ZİYARET
 
Yoğun bir katılımın olduğu programda, Selçuk Üniversitesi standı da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Standı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu başta olmak üzere çok sayıda kişi ziyaret etti.
 
(Sibel Elmas)
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