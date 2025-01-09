GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

12 Kg Mutfak Tüpü Kaç TL Oldu? Ev tipi mutfak tüpü ne kadar oldu?

12 Kg Mutfak Tüpü Kaç TL Oldu? Ev tipi mutfak tüpü ne kadar oldu?
2025 yılına zamlarla başlayan vatandaş, mutfak tüpündeki artışı da gözlemledi. 12 kilogramlık tüp fiyatlarına 63 liralık bir zam yapılarak, yeni fiyat 965 liraya yükseldi. 2024 yılı boyunca tüp fiyatlarına 19 kez zam yapılırken, son bir yıl içinde fiyatlarda yüzde 58,2 oranında bir artış yaşandı. Peki, mutfak tüpü kaç tl? 12 kg mutfak tüpü kaç TL. İşte fiyatlar...

Mutfak tüpüne yılın ilk zammı: Artık daha pahalı!

2025 yılı, zamlarla dolu bir başlangıç yaptı ve bu dalgadan mutfak tüpleri de nasibini aldı. 12 kilogramlık tüp fiyatlarına yapılan 63 liralık artışla, fiyatlar 965 liraya çıktı. Geçtiğimiz yıl tüp fiyatlarına tam 19 kez zam yapılırken, bir yıl içindeki toplam artış oranı yüzde 58,2'yi buldu.

Vatandaşlar, 2025 yılına zamlı maaşlarla girmelerine rağmen, maaşlarına gelen artış daha ceplerine girmeden zamlarla erimeye başladı. Bu ekonomik dalgalanmanın son halkası ise 12 kilogramlık mutfak tüpü oldu.

mutfak tüpü

12 kg mutfak tüpü kaç TL

2024 yılının son gününde zamlanan mutfak tüplerine, 2025'in ilk haftasında bir zam daha geldi. 31 Aralık 2024 tarihinde 895 liradan 902 liraya çıkan tüplerin fiyatı, bugünden itibaren 63 liralık artışla 965 liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl, mutfak tüpü fiyatlarına 19 kez zam uygulanmıştı. 2024 yılı başında 610 liradan satılan tüpler, yıl sonuna kadar yüzde 58,2 oranında bir fiyat artışıyla karşılaştı. Bu durum, 2025 yılına dair ekonomik beklentilerin de endişe verici olduğunu ortaya koyuyor.

mutfak tüpü

Tüp Fiyatlarının Değişimi

Doğalgaz erişiminin olmadığı bölgelerde temel ihtiyaç olarak kullanılan mutfak tüplerinin son 10 yıldaki fiyat değişimi şöyle sıralanıyor:

  • 1 Ocak 2015: 65,5 TL
  • 1 Ocak 2016: 74 TL
  • 1 Ocak 2017: 81 TL
  • 1 Ocak 2018: 93,5 TL
  • 1 Ocak 2019: 99 TL
  • 1 Ocak 2020: 119,5 TL
  • 1 Ocak 2021: 122 TL
  • 1 Ocak 2022: 238 TL
  • 1 Ocak 2023: 334 TL
  • 1 Ocak 2024: 590 TL
  • 9 Ocak 2025: 965 TL

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #mutfak tüpü kaç tl

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER