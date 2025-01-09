12 Kg Mutfak Tüpü Kaç TL Oldu? Ev tipi mutfak tüpü ne kadar oldu?

2025 yılına zamlarla başlayan vatandaş, mutfak tüpündeki artışı da gözlemledi. 12 kilogramlık tüp fiyatlarına 63 liralık bir zam yapılarak, yeni fiyat 965 liraya yükseldi. 2024 yılı boyunca tüp fiyatlarına 19 kez zam yapılırken, son bir yıl içinde fiyatlarda yüzde 58,2 oranında bir artış yaşandı. Peki, mutfak tüpü kaç tl? 12 kg mutfak tüpü kaç TL. İşte fiyatlar...

Mutfak tüpüne yılın ilk zammı: Artık daha pahalı!

2025 yılı, zamlarla dolu bir başlangıç yaptı ve bu dalgadan mutfak tüpleri de nasibini aldı. 12 kilogramlık tüp fiyatlarına yapılan 63 liralık artışla, fiyatlar 965 liraya çıktı. Geçtiğimiz yıl tüp fiyatlarına tam 19 kez zam yapılırken, bir yıl içindeki toplam artış oranı yüzde 58,2'yi buldu.

Vatandaşlar, 2025 yılına zamlı maaşlarla girmelerine rağmen, maaşlarına gelen artış daha ceplerine girmeden zamlarla erimeye başladı. Bu ekonomik dalgalanmanın son halkası ise 12 kilogramlık mutfak tüpü oldu.

12 kg mutfak tüpü kaç TL

2024 yılının son gününde zamlanan mutfak tüplerine, 2025'in ilk haftasında bir zam daha geldi. 31 Aralık 2024 tarihinde 895 liradan 902 liraya çıkan tüplerin fiyatı, bugünden itibaren 63 liralık artışla 965 liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl, mutfak tüpü fiyatlarına 19 kez zam uygulanmıştı. 2024 yılı başında 610 liradan satılan tüpler, yıl sonuna kadar yüzde 58,2 oranında bir fiyat artışıyla karşılaştı. Bu durum, 2025 yılına dair ekonomik beklentilerin de endişe verici olduğunu ortaya koyuyor.

Tüp Fiyatlarının Değişimi

Doğalgaz erişiminin olmadığı bölgelerde temel ihtiyaç olarak kullanılan mutfak tüplerinin son 10 yıldaki fiyat değişimi şöyle sıralanıyor:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

65,5 TL 1 Ocak 2016: 74 TL

74 TL 1 Ocak 2017: 81 TL

81 TL 1 Ocak 2018: 93,5 TL

93,5 TL 1 Ocak 2019: 99 TL

99 TL 1 Ocak 2020: 119,5 TL

119,5 TL 1 Ocak 2021: 122 TL

122 TL 1 Ocak 2022: 238 TL

238 TL 1 Ocak 2023: 334 TL

334 TL 1 Ocak 2024: 590 TL

590 TL 9 Ocak 2025: 965 TL

Kaynak: Haber Merkezi